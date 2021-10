Valverde (41) begint aan laatste seizoen: ‘Hoewel mijn niveau nog goed is, voelt het alsof mijn tijd is gekomen’

,,Ik zeg het met volle overtuiging, 100 procent, dat 2022 mijn laatste jaar zal worden. Hoewel mijn niveau nog goed is, voelt het alsof mijn tijd is gekomen. Ik wil volop genieten van mijn laatste seizoen”, aldus Valverde, die voor Movistar rijdt. ,,Mijn programma is nog niet bepaald, maar een start in de Tour is wel uitgesloten. Ik hoop de Vuelta te rijden en ook de Giro bekijken we. Daarnaast staan de klassiekers en alle Spaanse races op de kalender.”