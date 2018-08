Ullrich na arrestatie opgenomen in psychiatrische inrichting

Een woordvoerster van de politie in Frankfurt zei dat het om een gedwongen opname ging. Toen Ullrich zou worden vrijgelaten uit de politiecel, had er een incident plaats, waarover geen verdere details bekend zijn. Een ziekenwagen bracht de ex-wielrenner naar de kliniek. De woordvoerster wou niet kwijt waar hij precies is opgenomen.



De Tourwinnaar van 1997 was vrijdagochtend in een luxueus hotel in Frankfurt opgepakt omdat hij een prostituee zou hebben aangevallen. Volgens de krant Bild had Ullrich geprobeerd haar te wurgen. Hij zou onder invloed zijn geweest van drank en drugs.



De 44-jarige Ullrich werd vorige week op Mallorca ook al in de handboeien afgevoerd door de politie. Op het Spaanse eiland had hij zijn buurman, de Duitse acteur Til Schweiger, en diens gasten aangevallen. Ullrich zat daar een dag in de cel. Hij keerde deze week terug in Duitsland, maar daar ging het vrijdag weer mis. Ullrich bekende eerder in de week dat de scheiding van zijn ex-vrouw Sara hem zwaar valt. Hij heeft naar eigen zeggen zijn kinderen al sinds Pasen niet meer gezien en gesproken.



Ullrich werd aan het einde van zijn carrière geschorst vanwege dopinggebruik. Hij bekende in 2013 verboden middelen te hebben gebruikt.