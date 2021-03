Uitgeputte winnaar Van der Poel: 'De laatste 15 kilometer liep ik helemaal leeg’

Burgemees­ter: Pa­rijs-Ni­ce finisht niet in Nice

12 maart De Franse stad Nice is uit de route van de rittenkoers Parijs-Nice gehaald. De renners vertrekken nu morgen in de zevende etappe vanuit Le Broc, een stad 20 kilometer ten noorden van Nice. De traditionele finish in de Zuid-Franse stad op zondag in de achtste en laatste etappe is vervangen door Levens, ook een plaats ten noorden van Nice. De burgemeester van de stad onthulde de nieuwe route op de Franse radio, meldde de Belgische zender Sporza.