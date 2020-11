UCI komt met Champions League voor baanwielrennen

‘Hoe groot Mathieu’s liefde voor de mountainbi­ke ook is, de Tour gaat voor in 2021’

21 oktober De Tour én de Spelen van Tokio. Dat is de grote ambitie van Mathieu van der Poel voor het seizoen 2021. De 25-jarige Nederlander droomt van een gouden medaille in het mountainbike, maar vreest voor een onmogelijke combinatie met de Tour. Of toch niet?