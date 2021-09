UCI gaat experimenteren met gemengde estafette bij WK veldrijden

Video Wielerbaas Lefevere gaat viral na ‘dronken’ optreden op Belgische televisie

20 september Patrick Lefevere is onderwerp van gesprek nadat hij ogenschijnlijk dronken in studio van het wielerprogramma ‘Vive le vélo’ aanschoof. Sinds gisteravond zijn #lefevere en #vivelevelo in België trending op Twitter. Volgens de kijkers had hij overduidelijk te veel gedronken.