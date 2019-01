Twintig jaar GP Adrie van der Poel: Eén Bina en de tien wereldtoppers

Wereldbekercross HoogerheideDe GP Adrie van der Poel is zondag toe aan zijn 20ste editie. Vanaf het begin in 2000 is de cross wereldtop.

In zijn eigen, naar hem vernoemde Grote Prijs, vond Adrie van der Poel een tweede carrière als wereldtopper. Het noeste werk en de liefde voor de sport stopt hij sinds zijn afscheid in 2000 in het bouwen van wat voor hem een modelparkoers moet worden.

Al tijdens zijn eigen afscheidscross, op 20 februari 2000, kon de boerenzoon de verleiding niet weerstaan om zich te bemoeien met de door Rabobank en zijn grote fans Vic van Ginneken en Bertus Ars aangeboden race. ,,We rijden dus maar niet door dat preiveld", zei hij over de passage waar met name Van Ginneken hem nog één keer had willen zien lijden.

Indrukwekkende cijfers

De wedstrijd is inmiddels toe aan zijn 20ste editie. De cijfers zijn indrukwekkend: twee WK's (2009 en 2014), veertien keer de finale van de wereldbeker en vier gewone internationale crossen. Adrie van der Poel reed (uiteraard) alleen de eerste editie zelf mee. Die won hij niet. De zege ging naar zijn ploeggenoot en wereldkampioen Richard Groenendaal.

Sindsdien staan er ook louter grote namen op de erelijst. Alleen die van Martin Bina valt een beetje uit de toon. De Tsjech is de enige winnaar in Hoogerheide die nooit op het podium van het (grote) WK eindigde. Wel kon de voormalige juniorenwereldkampioen als geen ander door de sneeuw rijden. En de editie die Bina won, in 2013, was juist een hagelwitte.

Adrie van der Poel aan het werk als parkoersbouwer, met de kleine Mathieu voorop de quad.

Naast Bina wonnen nog tien renners de GP Van der Poel. Zeven van hen pakten ooit de wereldtitel: Richard Groenendaal, Erwin Vervecken, Sven Nys, Mario de Clercq, Lars Boom, Niels Albert, Zdenek Stybar en Mathieu van der Poel. Kevin Pauwels en Lars van der Haar completeren het lijstje. Drie van hen wonnen drie keer in Hoogerheide: Nys, Albert en Van der Poel. Opvallend: Wout van Aert zegevierde nog nooit op de Brabantse Wal als prof. De Belg was in 2017 ook de enige topper die een week voor het WK niet aan de start stond van de wereldbekerfinale in Hoogerheide. Het is een zeldzaamheid in het algemeen. De wedstrijd is al vanaf 2005 als World Cup Final de vaste generale voor de mondiale titelstrijd. Met uitzondering van 2009 en 2014 uiteraard.

Garantie

Hoewel er zelden een topper verstek laat gaan, is winst in Hoogerheide geen garantie op een regenboogtrui. Vier man slechts pakten na hun winst op de Brabantse Wal de wereldtitel: Sven Nys (2005), Erwin Vervecken (2006), Lars Boom (2008) en Mathieu van der Poel (2015). Acht keer ging er dus een ander met de trui vandoor.

De twintigste editie is zeker niet de laatste, verzekert voorzitter Jan Prop. 'Hoogerheide' heeft zich al gemeld voor het WK van 2022. Tot die tijd blijft de Grote Prijs de afsluiter van de wereldbeker. Dan rest nog slechts de vraag of Mathieu van der Poel ergens in de dertiger jaren afscheid kan nemen in de naar zijn vader vernoemde Grote Prijs.

Martin Bina, de enige winnaar op de erelijst die nooit op een WK-podium stond.