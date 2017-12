Twijfels over aanpak Froome in dopingzaak

Marianne Vos blij met manier waarop ze vijfde eindigt in Zolder

26 december VELDRIJDEN Na haar moeizame rentree in Antwerpen (een week geleden) en het moeten afzeggen voor de tweede geplande cross, verblijde Marianne Vos zich Tweede Kerstdag met de vijfde plaats in de wereldbekerveldrit op het circuit van Zolder. ,,Een vijfde plaats is op zich niet iets wat de burger moed geeft, maar de manier waarop wel. Vorige week eindigde ik nog op twee minuten van de winnares (Sanne Cant) en nu is het verschil al weer veel kleiner."