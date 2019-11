Tweede Superprestigezege veldrijdster Alvarado

KOPPENBERGCROSS Yara Kastelijn flikt het ook op de Koppenberg: ‘Ik was wel he-le-maal dood’

1 november Vijf dagen na haar verrassende overwinning in Gavere was het vrijdag opnieuw raak voor Yara Kastelijn. De 22-jarige Brabantse sloeg zelfverzekerd haar slag op de Koppenberg. De 777-renster uit Neerkant viel aan in de eerste ronde en hield stand tot aan de meet boven op de vettige bult van Melden. ,,Ik was wel he-le-maal dood", zo keek ze terug op het slotakkoord van de DVV-wedstrijd, die voor haar geen meter langer had hoeven duren.