Tweede ritzege Gaviria in China

De vijfde etappe van de Ronde van Guangxi is gewonnen door Fernando Gaviria. De Colombiaan, die rijdt voor Team Emirates, troefde de Duitser Pascal Ackermann en Matteo Trentin uit Italië af in de sprint. De Spanjaard Enric Mas behield in de rit van 212 kilometer de leiderstrui.

Voor Gaviria is het al zijn tweede ritzege in de Ronde van Guangxi. Donderdag won hij al de eerste etappe en ook toen klopte hij Ackermann in de sprint.

De 25-jarige Gaviria won eerder dit jaar etappes in de rondes van San Juan en de Verenigde Arabische Emiraten. De Colombiaan boekte ook een ritzege in de Giro d’Italia, zij het wel pas nadat de oorspronkelijke winnaar Elia Viviani was gediskwalificeerd. In de Vuelta was er geen ritzege voor Gaviria weggelegd.