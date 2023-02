Twee mannen jarenlang achter de tralies na brute overval op Mark Cavendish

WK junioren draait voor topfavorie­te Lauren Molengraaf uit op een drama: ‘Alles zat tegen’

Na de voor Nederland gouden openingdag (winst gemengde estafette) op het WK veldrijden in Hoogerheide, eindigde het eerste onderdeel op dag twee in een drama. Topfavoriete Lauren Molengraaf kwam in de juniorencross door een valpartij en (vooral) lekke band niet verder dan de zevende plaats.

4 februari