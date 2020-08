Tussenstand Tourspel: Corné Vermeeren in het geel, Aron de Snoo pakt dagzege

Hirschi gelukkig met tweede plaats: ‘Niet gedacht dit al te kunnen’

20:27 Twee jaar geleden was hij de wereldkampioen bij de beloften, vandaag boekte Marc Hirschi in de tweede etappe van de Tour de France bijna zijn eerste zege als wielerprof. Het talent van Sunweb verloor de sprint om de dagzege in Nice net van de Fransman Julian Alaphilippe.