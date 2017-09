Trek-Segafredo versterkt zich met Ierse kampioen Mullen

Schulting slimste in Ronde van Hank

10 september Al ‘dabbend’ kwam Peter Schulting over de streep in de Ronde van Hank. In de slotfase was de coureur uit Emmeloord weggereden bij zijn acht medevluchters. Koos-Jeroen Kers (tweede) en Daan Meijers (derde) zetten nog een achtervolging in, maar kwamen te laat.