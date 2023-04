Tourwinnaar Jonas Vingegaard langer bij Jumbo-Visma: ‘Hij drijft ons als ploeg tot het uiterste’

,,De ploeg en ik hebben een prachtig parkoers afgelegd”, zegt Vingegaard. ,,Ik voel me hier thuis en waardeer de kwaliteiten van het team en de medewerkers enorm. Elke dag dagen we elkaar uit om nog beter te worden en ik weet dat ik hier mijn volledige potentieel kan benutten. Ik kijk ernaar uit om mijn ontwikkeling hier voort te zetten en ben ervan overtuigd dat we samen een nog hoger niveau kunnen halen.”

Deze zomer tracht Vingegaard voor het tweede jaar op rij de Ronde van Frankrijk te winnen. ,,De Tour de France is iets speciaals”, zegt hij. ,,Het gevoel dat ik had op het podium in Parijs was ongelooflijk. Natuurlijk is het mijn doel om nog veel meer te winnen, zowel in de Tour als andere wedstrijden. Het betekent veel voor me dat ik nu al weet dat ik de komende vijf jaar voor Team Jumbo-Visma zal uitkomen. Die wetenschap geeft me bovendien mentale rust om me te kunnen voorbereiden op mijn doelen.”

Vingegaard rijdt sinds 2019 bij Jumbo-Visma. Daarvoor kwam hij uit voor de Deense ploeg Team ColoQuick-Cult. ,,Jonas past perfect bij ons: hij is leergierig en goed te coachen, maar drijft ons als ploeg ook tot het uiterste”, aldus algemeen directeur Richard Plugge.

,,Toen hij hier binnenkwam, was hij een ongepolijste diamant. Samen met hem hebben we grote stappen gezet en hebben we ons uiteindelijk ontwikkeld tot Tourwinnaars. Op dat topniveau willen we blijven en daarin speelt Jonas een cruciale rol.”

Het is hoogst onzeker of de toonaangevende ploeg eind 2027 nog altijd de naam Jumbo-Visma draagt. Eind vorige maand werd bekend dat Jumbo na volgend jaar vermoedelijk stopt als hoofdsponsor van de wielerploeg. De supermarktketen liet op 29 maart weten te kijken naar haar ‘positionering’. ,,Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant”, aldus een woordvoerder.

De komende editie van de Tour de France begint op 1 juli.

