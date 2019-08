Tourwinnaar Bernal in Colombia: ‘We blijven koersen voor Bjorg’

Lambrecht overleed aan de gevolgen van een valpartij in de derde etappe van de Ronde van Polen. Bernal en Lambrecht, beiden 22 jaar, kwamen elkaar vaak tegen in de jeugdcategorieën van het wielrennen. Zo won de Colombiaan twee jaar geleden de Ronde van de Toekomst, vóór de betreurde Belg.



Voorafgaand aan de huldiging, die verder wel doorging, was er een minuut stilte en nam Bernal vervolgens kort het woord: ,,Toen we tegen elkaar reden bij de beloften, zaten we altijd in elkaars buurt. Ik heb het moeilijk met de manier waarop hij gestorven is, in de koers”, aldus een geëmotioneerde Bernal. ,,Zijn overlijden bezorgt me veel verdriet. Ik hoop dat hij nu op een betere plek is. We blijven koersen voor hem.”