Tour-winnaar Thomas overweegt Giro te rijden

Van der Poel verliest leiders­trui in Artic Race of Norway

16:07 Mathieu van der Poel is zijn leiderstrui kwijtgeraakt in de Arctic Race of Norway. De Nederlands kampioen eindigde in de tweede etappe over 195 kilometer van Tana naar Kjøllefjord slechts als 21ste. Hij moest 1.13 toegeven op de Amerikaanse ritwinnaar Colin Joyce, die de Nederlander Dennis van Winden net voor bleef. De Deen Markus Hoelgaard finishte als derde.