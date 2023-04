Tour de Tietema-Unibet wil volgend jaar Amstel Gold Race rijden

Om volgend jaar aan de start van wedstrijden als Amstel Gold Race, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te staan is minstens een pro continentale licentie nodig. Daarmee kan de ploeg door middel van wildcards uitgenodigd worden voor wedstrijden op World Tour-niveau, het hoogste niveau van het wielrennen.



Tour de Tietema-Unibet is bezig aan het eerste seizoen op het continentale niveau, simpel gezegd het derde niveau in het wielrennen. Oprichter Bas Tietema, die zelf ook koerst voor de formatie, zegt: ,,We zijn in 2018 als YouTube-kanaal begonnen met de droom om een professionele wielerploeg neer te zetten en daarmee de wielerladder te beklimmen. Het neerzetten van een continentaal team was al een grote mijlpaal. Maar we blijven verder en groter dromen en daar past deze stap absoluut bij.”



De UCI beslist in september of oktober over de licentie-aanvragen die gedaan worden.