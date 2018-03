Tour 2020 start in Nice

In 2013 was Nice voor het laatst opgenomen in het routeschema van de Tour. De stad was toen de start- en aankomstplaats van een ploegentijdrit, gewonnen door de Australische ploeg Orica-GreenEdge.



In 1981 opende de Tour met een proloog in Nice. Bernard Hinault won. De Fransman greep dat jaar ook de eindzege.



Dit jaar start de Tour in Noirmoutier-en-l'Île, in het westen van Frankrijk. In 2019 begint de Ronde in Brussel.