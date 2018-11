Totale off-day voor Van der Poel op Koppenberg

Door Pim Bijl



Van der Poel kende een stroeve eerste ronde, had moeite de rest te volgen op de Koppenberg en kwam zelfs ten val. Vader Adrie zag al in de eerste minuten dat zijn zoon geen superdag had. Het bleek zelfs een off-day. Van der Poel eindigde uiteindelijk na een uiterst moeilijke cross buiten de top 20, op ruim vier minuten achterstand van winnaar Toon Aerts.



,,Een dag om snel te vergeten", zei Van der Poel na de finish tegenover Sporza. ,,Ik heb niet echt een verklaring voor vandaag. Op naar het EK zondag.. Dan zal het vast beter gaan, want minder dan vandaag kan niet.”



In aanloop naar de Koppenbergcross tuimelden de Belgen nog over elkaar heen om te vertellen hoe saai de dominantie van Van der Poel wel niet was. Hij had zes crosses op rij gewonnen. Maar in de veldrit op en rond de bekende kasseienklim bleek Van der Poel al snel kansloos voor een zevende zege op rij. Vier dagen voor het EK in Rosmalen bleek zijn eeuwige rivaal Van Aert wel in zeer goede vorm. Hij vertrok al vroeg met Toon Aerts en Michael Vanthourenhout op het redelijk droge parkoers. Aerts, misschien wel de beste klimmer onder de veldrijders, reed in een spannend slot weg bij wereldkampioen Van Aert en rekende op de Koppenberg ook overtuigend af met Vanthourenhout. Lars van der Haar werd op bijna een minuut vierde.



Zondag zal blijken of de mindere dag van Van der Poel eenmalig was. In het verleden zakte hij wel vaker door het ijs op een lastig parkoers. Zo won hij vorig jaar voor het eerst de Koppenbergcross. In de jaren daarvoor was hij nog nooit op het podium geëindigd. Dat lukte hem nu dus weer niet. Zo bracht de Koppenbergcross in elk geval de spanning terug in een seizoen waar het beeld zo eenzijdig was.