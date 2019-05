Topsport in handen van amateuristische waarnemingen

COLUMNElke seconde telt, luidde de boodschap van Lance Armstrong toen hij van de ene naar de andere Tourzege reed. Afgelopen zaterdag wijdde De Volkskrant twee pagina's aan die ene seconde, die mogelijk het verschil bepaalt tussen het winnen of verliezen van de Giro d'Italia. Directe aanleiding was de manier waarop de ronde van start ging.

Het feit dat een onschuldige vrijwilliger de renners (bij het zadel) vasthoudt tot de starter het sein geeft dat ze mogen vertrekken voor hun tijdrit, wordt door sommige kenners bestempeld als 'amateuristisch'. Want er kan zomaar een seconde verschil zitten tussen het ene en het andere moment dat die vrijwilliger het zadel van de renner loslaat. En wat als die seconde op het einde beslissend is?

We leven nu eenmaal in een computertijd waarin iedere milliseconde, iedere millimeter telt. Geen hardloper gaat ook meer pad voor zijn marathon of tien kilometer zonder gps-horloge.

Dat leidde onlangs in Belfast tot de nodige commotie. Alle meehollende klokkies gaven aan dat er meer meters gelopen waren dan de bedoelde 42 kilometer en 195 meter. Uiteindelijk gaf de organisatie toe dat ze er inderdaad 469 meters naast had gezeten. So what, kun je dan denken. Maar ook voor iedere trimmer telt tegenwoordig iedere seconde.

Dus kun je je onderhand afvragen hoe nauwkeurig de tijdmeting in het voetbal moet zijn. Ajax verloor alles in de laatste seconde. Maar hoe nauwkeurig waren die extra vijf speelminuten berekend? Met buitenspel idem dito. Moet daar ondertussen geen fotofinishapparaat bepalen of de aanvaller wel of niet voor de voorlaatste man van de tegenpartij staat? Het zal je maar gebeuren dat je de Champions League verliest op een onnauwkeurige millimeter.

Dochterlief heeft inmiddels haar grenzen van het meetbare bepaald. Gevraagd of ze op vakantie meeliep naar de bakker, schudde ze het hoofd van niet. Haar stappentellertje Fitbit lag nog in de oplader. ,,Ik ga geen zinloze meters lopen.'' Ook iedere stap telt immers in ons moderne leven.

a.pertijs@bndestem.nl