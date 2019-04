Topfavoriet Alaphilippe schiet weer raak in Waalse Pijl

Ondanks verschillende aanvalspogingen (van onder andere Tim Wellens en Wout Poels) kwam het peloton (zonder de niet gestarte Van der Poel) op ruim twintig kilometer van de finish weer samen. De vroege vlucht van vijf renners, met daarbij Koen Bouwman namens Jumbo-Visma, was op dat moment net bijgehaald. In die fase ook veel valpartijen, met Domenico Pozzovivo en Roman Kreuziger als belangrijkste slachtoffers.



Een door de heuvels uitgedund peloton begon aan de slotklim van de Muur van Hoei, zoals 99 van de 100 keer de wedstrijd wordt beslist op de steile laatste beklimming van een kilometer. Aanvalspogingen van Tomasz Marcynzski en Matej Mohoric haalden niets meer uit, vooral door het hoge tempo van Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) in dienst van kopman Alaphilippe.



Aan de voet van de Muur van Hoei ging Wout Poels tempo maken voor kopman Michal Kwiatkowski. Het was echter de Deen Fuglsang van Astana die als eerste van de favorieten versnelde. Enkel Alaphilippe had een passend antwoord en de Fransman liet in de slotmeters zijn Deense concurrent achter zich. Diego Ulissi werd op zes seconden van de twee hoofdrolspelers derde en Bauke Mollema eindigde op plek zes.



Voor Alaphilippe was het al de negende zege van het seizoen, geen renner was in 2019 succesvoller. Het is bovendien een aansprekende lijst met overwinningen in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Zondag wacht in Luik-Bastenaken-Luik een nieuwe uitdaging.