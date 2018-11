Tom Stamsnijder stopt: ‘Mijn lichaam laat me in de steek’

Kort na de Giro d’Italia van 2017, waarin Stamsnijder zijn ploeggenoot Tom Dumoulin bijstond in zijn race naar de eindzege, kreeg de Tukker voor de eerste maal te maken met darmklachten. Die zijn het ergst tijdens een intensieve wedstrijd. Samen met de medische staf van zijn team heeft Stamsnijder het afgelopen anderhalf jaar gezocht naar de oorzaak van de darmklachten. Die is tot op heden niet gevonden.

In de tussentijd paste Stamsnijder zijn voeding wel aan en probeerde hij van alles uit om het euvel te verhelpen. ,,Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Ik stop als beroepswielrenner omdat het lichaam mij in de steek laat’’, aldus Stamsnijder over het besluit in de remmen te knijpen.

Rol

De routinier van Sunweb, die in 2007 profrenner werd bij het voormalige Gerolsteiner, had de laatste jaren vooral een dienende rol in de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Stamsnijder reed vervolgens nog in het shirt van Rabobank (2009-2010), Leopard-Trek (2011) en vanaf 2012 Argos-Shimano, de voorloper van het huidige Sunweb.

Zijn sportieve hoogtepunt is de zege van Dumoulin in de Giro van 2017, toen hij met de eindwinnaar en de hele ploeg op het podium in Milaan stond. De laatste wedstrijd van Stamsnijder was afgelopen oktober Parijs-Tours, waarin zijn Noorse ploeggenoot Søren Kragh Andersen de zege pakte.