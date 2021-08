Tom Dumoulin zesde bij eerste tijdrit sinds Olympische Spelen

Bissegger, de Zwitser van EF Education-Nippo, was met een tijd van 12.08 minuten de beste in de tijdrit over 11,1 kilometer met start en finish in Lelystad. Bissegger was 15 seconden sneller dan de Italiaan Edoardo Affini van Jumbo-Visma. Stefan Küng werd op 19 seconden van zijn landgenoot derde.



Bissegger neemt met de zege in de tijdrit ook de leiding in het algemeen klassement over van de Belg Tim Merlier, die de eerste rit had gewonnen.



Het was voor Dumoulin zijn eerste tijdrit sinds hij zilver won op de Olympische Spelen in Tokio.

Quote Ik had een aanrijding met een auto afgelopen vrijdag Stefan Bissegger

Bissegger was een beetje verbaasd dat hij met zo’n grote marge won. ,,Ik had het niet verwacht. Ik had problemen met mijn wattagemeter dus ik ging vooral op gevoel en mijn ploegleider spoorde me goed aan. Ik was verrast over de tijd en de verschillen.”

Ook was de winnaar niet eens helemaal fit, maakte hij bekend. ,,Ik had een aanrijding met een auto afgelopen vrijdag. Gelukkig had ik alleen mijn pols bezeerd, maar het was eerst niet eens zeker of ik wel kon starten. En de etappe van maandag was ook zwaar met de pijn in mijn pols.”

De Zwitser zei wel dat het parcours van de tijdrit hem echt op het lijf geschreven was. “Het eerste deel was zwaar. Met veel tegenwind moest je jezelf echt tot het uiterste drijven. Het tweede deel was met wind mee. Dan is het leuk om 60 kilometer per uur te rijden.”