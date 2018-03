Tom Dumoulin staat in Italië meteen weer in de schijnwerpers

Ook nu, voorafgaand aan zijn eerste rittenkoers in het land sinds lange tijd, is Dumoulin niet topfit. Een verkoudheid is er door het rijden van de Strade Bianche, de klassieker over de onverharde wegen van Toscane, alleen maar erger op geworden.



De Italianen zullen juichen voor Nibali en Aru, maar ook Dumoulin is een graag geziene gast. Vorig jaar werd hij zesde in het algemeen klassement, maar baalde hij flink na het forse tijdverlies in de ploegentijdrit op dag één. Nu hoopt heel Sunweb, wereldkampioen ploegentijdrit op het onderdeel, op een totaal andere uitkomst. Want ondanks zijn ziekte heeft Dumoulin de hoop op een goed klassement in zijn geliefde land nog niet opgegeven.