Tom Dumoulin over rentree: ‘Ik had een hekel aan mijn fiets gekregen, maar de liefde is terug’

Niet dat hij de volgende dag een panklaar plan had. Het idee om vol voor de Olympische Spelen te gaan, kwam de weken daarna tot stand. Zeker na het contact met bondscoach Koos Moerenhout ging het snel. ,,Hij zei: de deur staat altijd open, maar het moment van de selecties komen er aan. Ik wist zelf natuurlijk ook: ik moet nu een keuze maken. Ik ben er achter gekomen dat ik fietsen gewoon nog heel leuk vind. Toen ik tijdelijk stopte had ik een hekel aan mijn fiets. Ik heb hem een maand niet aangeraakt, maar de liefde is terug. Ik heb lol en kan nog wel hard fietsen. Met de tijdrit op de Spelen zit ik al vijf jaar in mijn hoofd. Door die combinatie heb ik mijn keuze gemaakt. Als het mislukt, dan is het is maar zo. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.’’

Verder dan Tokio kijkt Dumoulin niet, dat kost al energie zat. Daarna kan het nog alle kanten op. Of hij doorgaat met wielrennen? Of hij weer ronderenner wordt? Hij weet het simpelweg nog niet. Via de Ronde van Zwitserland, het NK naar Tokio. Daar draait het nu om. Wat is reëel met zo’n korte voorbereidingstijd?



,,Ik zou niet aan het project zijn begonnen als ik geen kans dacht te maken. Ik heb het talent, de benen en de mentale weerbaarheid om iets te kunnen laten zien. Het kan mislukken ja, maar dat zien we dan wel weer. Ik ben gestopt om me druk te maken over dingen die misschien kunnen gebeuren. Het is een gok, maar dat maakt het niet minder leuk. Angst is een slechte raadgever.’’