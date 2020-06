Tom Dumoulin na een jaar zonder koersen: ‘Ben ik nog wel goed genoeg?’

Hij is bang geweest, zegt Tom ­Dumoulin tegen het Belgische Het Laatste Nieuws. Zeker in het begin van de quarantaine. De naar België uitgeweken Nederlander is een dokterszoon, en zijn vrouw zorgt als psychologe voor mentale bijstand aan ziekenhuispersoneel, dus corona kwam bij vlagen heel dichtbij. ,,Op een ­bepaald moment dacht men dat iedereen besmet zou geraken. Het was ­beangstigend. Er zijn vandaag nog ­vragen, maar de angst is weggezakt. Alles wordt weer een beetje normaal.”