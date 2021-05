column Evenepoel in de voetsporen van Merckx? Misschien moeten we dan toch maar naar die Giro gaan kijken

7 mei Het is niet zo dat de Giro morgen geruisloos van start gaat, maar de aandacht vanuit Nederland voor de Italiaanse wielerronde is fors minder dan in voorgaande jaren. Zeker bij het grote publiek. Dat is alleszins verklaarbaar. Er is geen Nederlandse favoriet voor de roze trui.