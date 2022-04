Toen Dylan van Baarle zei dat het een feestje kon worden, wist ik hoe laat het was

Door Marijn Abbenhuijs



Met uitgestrekte handen liep ik op hem af. Die van mij zaten vol met blaren. Op de palm van mijn linker zat een vuurrode van wel vijf centimeter breed. Ik verwachtte een blik van herkenning en een vergelijkbaar slagveld op de handen van Dylan. Hij had zojuist immers nog meer kasseistroken moeten trotseren dan ik, zaterdag tijdens de toertocht van Parijs-Roubaix. Ik was zelf overigens tot de conclusie gekomen dat elke strook er één te veel is. Met fietsen heeft het niets te maken en je maakt jezelf ermee kapot.



Maar Dylan had nergens last van. Geen blaren en amper een vermoeid lichaam. ,,Hoe harder je over kasseien rijdt, hoe makkelijker het wordt”, concludeerde hij droogjes. Het was aan het begin van een lange, euforische zondagnacht in het hotel waar Team INEOS tijdens het klassieke voorjaar verblijft. Ik was dus al in de buurt, aangezien ik het paasweekend benutte om samen met een andere vriend met mijn camperbusje in de buurt van Roubaix te kamperen, de Hel van het Noorden zelf te ervaren en om Dylan aan te moedigen.