Titelverdedigster Annemiek van Vleuten grijpt roze trui én jubileumzege in eerste bergrit Giro Donne: ‘Speciaal’

Van Vleuten looft Italië: ‘Land waar ik het liefst koers’

,,Dit was mijn honderdste zege in een UCI-koers dus deze overwinning vind ik toch wel speciaal”, was de eerste reactie van Van Vleuten na haar jubileumoverwinning. ,,Ik behaal die zege in mijn geliefkoosde Italië, het land waar ik het liefst koers. Deze rittenkoers ligt me ook na aan het hart. Ik wist niet echt hoe de benen waren maar dat leek heel goed mee te vallen, die eerste test.”



De wereldkampioene liet op ongeveer twintig kilometer van de finish iedereen achter. ,,Ik versnelde op het steilste stuk van de Passo della Colla. Daar achtte ik mijn moment gekomen. Dit nadat het peloton er een stevig tempo op nahield en ik er nog een laagje bovenop deed. Ik was vrij snel helemaal los van de rest. Dat was toch wel enigszins een verrassing voor mezelf want het deelnemersveld in deze Giro is toch wel best stevig. Dit is mijn allerlaatste Ronde van Italië die ik rijd en dan meteen de roze trui pakken is geweldig. Ik sloot de Giro vorig jaar af in het roze, nu begin ik ermee.”