Timo Roosen stoot Mathieu van der Poel van troon na spectaculair NK

Het tweede wielerle­ven van Tom Dumoulin: start in Zwitser­land, goud in Tokio het grote doel

6 juni Tom Dumoulin (30) is vandaag weer écht wielrenner. Traditioneel is de Ronde van Zwitserland de ultieme voorbereiding op de Tour de France, maar Dumoulin gebruikt de rittenkoers juist in aanloop naar het grote doel sinds zijn comeback. 28 juli, de olympische tijdrit. ‘Zwitserland’ is daarbij nodig, maar niet maatgevend.