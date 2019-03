Timo Roosen leeft óók de droom van broer Sjors: ‘Je wilt niet weten hoeveel ik gejankt heb’

‘De koers is wel iets dat afleiding geeft”, zegt Timo Roosen uit Tilburg als hij aan de vooravond van Omloop Het Nieuwsblad voor het eerst in een interview praat over het grote drama dat zaterdag 5 januari het leven van de familie Roosen op zijn kop heeft gezet. Terwijl even verderop de Belg Wout van Aert als de nieuwe kopman van Jumbo-Visma praat over zijn kansen in de openingsklassieker, vertelt Timo Roosen het verhaal van een ‘stom’ ongeluk dat iemands leven in een split second totaal heeft veranderd. En over de impact die het heeft op hem als broer en ambitieus profwielrenner.