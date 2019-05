Timo Roosen achtervolgd door pech: ‘Soms ben je er helemaal klaar mee’

,,Niet mijn gelukkigste seizoen”, verzucht Timo Roosen met een gezonde dosis ironie over de volgende tegenslag die hij dit jaar moet zien te slikken. In de Ronde van Californië brak de 26-jarige Jumbo-renner bij een massale valpartij zijn (linker) sleutelbeen. Eerder in het seizoen liep hij een knieblessure op bij een val in de Ronde van de Algarve. Koud terug op de fiets brak het stuur van zijn fiets af in Kuurne-Brussel-Kuurne en viel hij vol op dezelfde rechterknie.