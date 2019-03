Tim van Dijke wint Oud-Vossemeer en geeft visitekaartje direct af

Dumoulin verliest tijd, knappe zege voor gevallen Loetsenko

17:09 De vierde etappe in de Tirreno-Adriatico is gewonnen door Alexej Loetsenko. De Astana-renner had de etappeoverwinning binnen handbereik, maar kwam met nog minder dan anderhalve kilometer te gaan ten val. Primoz Roglic, Jakob Fuglsang en Adam Yates keerden terug, maar in een sprint toonde Loetsenko zich alsnog de sterkste.