Theuns keert terug bij Trek

Eerder liet Sunweb al weten dat het doorlopende contract van Theuns met wederzijdse instemming werd ontbonden. Een verschil van inzicht over sportieve zaken werd aangevoerd als de reden voor de breuk. ,,De werkwijze van het team past niet echt bij mij", zei Theuns daar eerder over.

De Belg won in het wielertricot van Trek de BinckBank Tour en de Ronde van Turkije in 2017. ,,Ik hoop dat ik binnen deze familiaire omgeving weer grote wedstrijden kan gaan winnen", motiveert Theuns zijn terugkeer bij de Amerikaanse wielerploeg in 2019.



Theuns treft bij Trek de Nederlanders Koen de Kort en Bauke Mollema.