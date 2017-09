Thalita de Jong nog altijd gehavend: Ik heb rust nodig

Een nieuwe ploeg: Experza-Footlogix Ladies Cycling Team. Geleid door de Vlaamse oud-renster Christel Herremans. ,,Ik had er gelijk een goed gevoel bij", zegt Thalita de Jong (23) over het 'nieuwe project' waar ze vanaf 1 januari 2018 instapt.



Veel beter in ieder geval dan bij haar huidige ploeg Lares, waar ze al na een jaar vol blessureleed en andere hobbels afscheid van neemt. ,,Ik wist al snel dat ik daar niet zou blijven", zegt de renster uit Ossendrecht. ,,Het liep daar gewoon niet", aldus De Jong, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat veel haar tegenviel bij het team dat haar had aangetrokken om de wielerwereld te veroveren. Langer blijven had volgens haar geen zin. ,,Dit is misschien vervelend voor de ploeg, maar ik moet op de eerste plaats naar mezelf kijken. Het is mijn carrière."



Niet dat die nu plots vlot is getrokken met de overstap naar Experza-Footlogix. Acht maanden na de verwoestende val in de wereldbekerveldrit van Hoogerheide staat het huilen De Jong nog altijd nader dan het lachen. ,,De tijdrit in de Holland Ladies Tour ging nog goed. Daarna ben ik voortijdig uit koers gegaan om fit aan de Belgium Ladies Tour te beginnen. In de derde rit echter werd ik al gelost. Ik kwam niet meer vooruit."