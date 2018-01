Thalita de Jong niet in Hoogerheide, wel in Rucphen

Ondanks haar twee zeges van het afgelopen weekeinde (in Zonnebeke en Leudelange) wist De Jong dat het lastig zou worden om een startbewijs te krijgen voor de wereldbekermanche in Hoogerheide. ,,Er staan acht Nederlandse meiden in de top-50 en aangezien Nederland maar met acht mag rijden, val ik er buiten”, vreesde ze zondagavond al. Wie in de top-50 staat heeft het recht om te starten. Omdat De Jong er bijna een jaar uit heeft gelegen is ze ver uit de top-50 gezakt. Inmiddels is ze al wel weer opgekrabbeld naar de tachtigste plek.

Saillant detail is dat haar jeugdige Experza-ploeggenote Manon Bakker op plek 48 staat. In theorie had zij haar plaats af kunnen staan aan De Jong, die sinds haar rentree op 1 januari week na week beter is gaan rijden. De West-Brabantse is niet met dat verzoek gekomen, zegt teambaas Christel Herremans. ,,En hoe graag we Thalita ook hadden zien rijden in een voor ons team belangrijke televisiecross, willen ook wij Manon niet in de weg staan. Ze doet het goed bij de beloften en is na een mindere periode weer op de weg terug. Afgelopen zondag was ze de vierde belofte in de wereldbekercross.”

Herremans stond ook vierkant achter de beslissing van De Jong om de World Cup manche in Nommay (waarvoor ze wel een uitnodiging had ontvangen omdat Marianne Vos had afgezegd) te laten schieten en daarvoor in de plaats twee kleinere wedstrijden te rijden. ,,Dat ze Hoogerheide nu niet kan rijden,vind ik vooral jammer voor haar. Wij zouden het pas heel erg vinden als ze ook het WK niet kan rijden.” Dat wordt 3 februari gehouden in Valkenburg.

Bondscoach De Knegt heeft laten dat wanneer De Jong vorm en progressie toont hij haar mee zal nemen naar het WK.

Marianne Vos komt zondag wel in actie in Hoogerheide.