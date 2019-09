Thalita de Jong maakt na bijna twee jaar rentree in de cross

De Jong werkt na een lange reeks van fysieke tegenslagen het hele jaar al aan een terugkeer op het hoogste niveau. Op de weg heeft ze al aantal koersen gereden. Ze zegt nu ook klaar te zijn voor een rentree in veld. ,,Al mag er qua resultaten niet direct veel van verwachten. Mijn trainster stelde voor in november weer te gaan crossen. Maar ik begin liever nu al. Anders wordt de achterstand op de anderen steeds groter. De eerste drie crossen die ik rijd in oktober moet je dan ook zien als meer dan goede trainingen. Met het rijden van wedstrijden kom ik in deze fase verder dan met alleen maar trainen", zo lichtte ze maandag haar voorlopige programma toe.

Na Kruibeke komt De Jong in actie in Ardooie (donderdag 17 oktober) en het Luxemburgse Contern (zondag 27 oktober). Op 1 november wil ze op de Koppenberg de eerste grote cross rijden. Daarna is het de keuze uit een wedstrijd in Spanje of de Jaarmarktcross in Niel op 11 november. ,,Ik plan de wedstrijden bewust niet verder vooruit. Begin november bekijken we met de ploeg welke wedstrijden we daarna het best kunnen rijden. De basis is beter dan die bij mijn vorige rentree in 2018, maar wil niet overhaast te werk gaan nu.”