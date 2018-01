Thalita de Jong komt met twee zeges thuis: 'Goed voor het moraal'

Thalita de Jong heeft een volgende stap gezet richting deelname aan het WK veldrijden. De 24-jarige oud-wereldkampioene uit Ossendrecht kwam dit weekeinde met twee zege thuis. Zaterdag won ze met overmacht de cross in het West-Vlaamse Zonnebeke en zondag zegevierde ze in Leudelange (Luxemburg). ,,Da's goed voor het moraal", lachte De Jong.

Daarnaast was het goed voor de UCI-punten die ze daarmee verdiende. Twee keer 40 maakt tachtig en die heeft ze hard nodig wanneer ze naar het WK mag. De startrijen in Valkenburg worden immers opgebouwd aan de hand van de wereldranglijst. Daarom ook koos De Jong er dit weekeinde voor om twee kleinere crossen te rijden in plaats van de wereldbekermanche in Nommay. ,,Goede keuze dus", aldus De Jong.

In Zonnebeke reed De Jong bij concurrentes Ellen van Loy en Loes Sels vandaan. Onbedreigd maakte ze er het karwei af. In Leudelange was de concurrentie minder sterk. ,,Maar het was er wel heel zwaar. Iedere halve ronde moest ik een schone fiets pakken in de materiaalpost." De Francaise Cyriane Muller mocht (op een achterstand van meer dan een minuut) met De Jong als nummer twee mee op het podium. De Vlaamse Alica Franck werd derde.

Deur nog open

Komend weekeinde (zaterdag) rijdt De Jong waarschijnlijk de cyclocross van Rucphen omdat de wereldbekerwedstrijd van een dag later in Hoogerheide voor Nederland al 'vol' zit met alle acht rensters die in de top-50 van de UCI staan. Die vrouwen hebben sowieso recht om te rijden in Hoogerheide.

Na Hoogerheide maakt bondscoach Gerben de Knegt zijn WK-selectie bekend. Hoewel De Jong formeel niet heeft voldaan aan de selectie-eisen (twee keer top-16 in een WB-cross) houdt De Knegt de deur nog wel open voor de ex-wereldkampioene. ,,Thalita kan mee naar het WK als ze de komende weken via goede prestaties en een stijgende vorm laat zien dat ze daar klaar voor is", liet hij vorige week weten.