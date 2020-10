Teunissen slaat Ronde van Vlaanderen over: ‘Hij voelt zich niet lekker’

Van der Poel over zesde plaats in Luik: ‘Er zat meer in’

4 oktober Mathieu van der Poel was tevreden met zijn zesde plaats bij zijn eerste optreden in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, maar baalde ook een beetje. ,,Ik verras mezelf hier, maar tegelijkertijd is dit ook wel een beetje zuur. Mohoric rijdt wel nog naar de koplopers. Dan is dit een gemiste kans.”