Teunissen komt dit voorjaar wellicht niet in actie na val op Tenerife

Teunissen reed zaterdag tijdens een afdaling op een steen en ging onderuit. Hij liet zich onderzoeken in een Spaans ziekenhuis en keerde zondag terug naar Nederland. In het AMC in Amsterdam bleek dat de renner verder behandeld moet worden. Jumbo-Visma meldt niet wat hij exact mankeert. Vorig jaar miste Teunissen een groot deel van het door corona ingekorte seizoen wegens een knieblessure.



Teunissen is aangeslagen door het nieuws. ,,Eerst hoop je nog dat het meevalt, maar dit is zwaar waardeloos. Je wilt het seizoen graag goed beginnen, zeker als het vorige, zoals in mijn geval, al goeddeels door een blessure in het water is gevallen. Maar goed, de gifbeker moet kennelijk helemaal leeg. In plaats van een stap vooruit te zetten met een hoogtestage, zet ik er nu twee achteruit. Ik ga er alles aan doen om er zo snel mogelijk weer te staan.”