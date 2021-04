Teunissen keert terug in koers met veelbesproken Groenewegen: ‘Hopen draad weer op te pakken’

Ronde van Vlaanderen Weergaloze Asgreen houdt Van der Poel van tweede zege op rij

4 april Kasper Asgreen heeft de 105de editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De Deens kampioen versloeg Mathieu van der Poel na een sprint-a-deux. De benen van Van der Poel, vorig jaar nog winnaar, liepen in de slotmeters helemaal vol na een loodzware koers over de hellingen en kasseien in Vlaanderen.