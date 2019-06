Teunissen is meer dan alleen de laatste man in Jumbo’s sprinttrein

Door Daan Hakkenberg



Hij is net thuis. Mike Teunissen was afgelopen donderdag nog even op en neer gefietst van Rosmalen naar Ede. ,,Toch even een kleine inspectie ter plaatse gedaan’’, zegt hij over zijn training van vijf uur. Bij Ede reed hij het rondje van 25 kilometer langs Wageningen en Bennekom, dat morgen negen keer moet worden verreden. Is hij wat wijzer geworden? Wat zag Teunissen zoal? ,,Veel stoplichten vooral. Het was nog niet afgezet, dus we reden tussen de anderen in het verkeer en hebben veel stilgestaan. Verder veel brede banen en wat glooiingen.’’



Om eerlijk te zijn: Teunissen denkt niet dat het parkoers zwaar genoeg zal zijn om het peloton in stukken uiteen te laten vallen. ,,Een vrij simpel rondje. Er zijn nog wel wat jongens die dit liever zien dan ik. Het is meer voor de sprinters.’’