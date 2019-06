Terugkomen na horrorval? Het kan!

Er voltrekt zich een heus drama tijdens een trainingskamp van de wielerploeg Giant-Alpecin in Spanje in 2016. Zes coureurs worden aangereden door een auto. Onder hen Chad Haga en John Degenkolb. Vooral Chad Haga is er slecht aan toe. De Amerikaan wordt per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht en wordt geopereerd aan diepe wonden in zijn nek en kin. Later moet hij nog onder het mes voor een operatie aan zijn oogkas. Ook Degenkolb moet onder het mes en wordt geopereerd aan een snijwond in zijn bovenbeen, zijn arm en zijn linkerwijsvinger. Twee jaar later wint Degenkolb een Touretappe. Het jaar erop wint Haga de laatste tijdrit van de Giro d’Italia.