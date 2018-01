Terpstra en Van Baarle lopen iets in bij zesdaagse in Ahoy

Afzwaaier Twan van den Brand gooit bommetje in Huijbergen en wint NK-generale

6 januari HUIJBERGEN - Twan van den Brand moest na zijn zege even in de veldrit van Huijbergen even naar adem happen. 'Dit was zwaar', zei de 28-jarige prof uit Volkel die in het grensdorp de Belg Toon Vandebosch en regional hero Kelvin Bakx zo'n acht tellen voorbleef. Zwaar was het parcours over de Nootjesberg en Tiestenduin, maar het feit dat hij niet optimaal voorbereid aan de start kwam, maakte de cross nog slopender.