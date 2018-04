Terpstra: De druk die ik mezelf opleg, is altijd hoger

Gisteravond genoot Terpstra van zijn overwinning in select gezelschap, met uiteraard de Quick-Step-ploeg en een groepje intimi. In het restaurant bedankte Niki Terpstra tijdens zijn speech zijn vrouw Ramona en het team voor het vertrouwen. Toen hij daarna zijn stoute schoenen aantrok en de druk op de fles champagnefles alvast verhoogde door ‘m te schudden, werd hij tot rust gemaand, met name door zijn ploegleider Patrick Lefevere. Uiterst voorzichtig werd daarna de champagne ontkurkt. Het mocht de pret niet drukken.



Terpstra is niet vaak op saaie uitspraken te betrappen. Ook na zijn bijzondere winst in de Ronde van Vlaanderen bleef de Noord-Hollander zijn eigenzinnige zelf. Toch verontschuldigde hij zich na zijn zege af en toe. Dan had Terpstra het over zijn dromen die waren uitgekomen. Na Parijs-Roubaix in 2014, nu ook de Ronde van Vlaanderen op zijn erelijst. ,,Sorry, dat is een cliché, maar zo voel ik het wel.”