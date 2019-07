Ten Dam (38) stopt na dit seizoen als profwielrenner

Na zestien jaar in het profcircuit is het genoeg geweest, zo zegt hij. Ten Dam kondigde eerder al aan met pensioen te gaan, in 2017 bijvoorbeeld, maar kwam toen terug op die beslissing. Nu zegt hij: ,,Ik zal altijd blijven fietsen, al weet ik niet of je dat wielrennen mag noemen. Maar ik stop als prof. In november word ik 39 en dan ben ik 17 jaar profrenner geweest. Dat had ik van tevoren niet gedacht.”

Afgelopen week kwam hij nog keihard ten val in de Ronde van Oostenrijk. ,,Veel pleisters nodig. In het lichaam is niets gebroken, maar mentaal ben ik dat wel. De sport kan wreed zijn voor ons”, zette hij toen op Instagram. Inmiddels heeft Ten Dam van de artsen te horen gekregen dat hij dit seizoen nog wel in actie kan komen, laat hij weten. ,,Ik ben blij dat ik dit jaar nog wel wat koersjes kan en mag rijden. Want zoals ik daar onder die vangrails lag had ik het niet willen eindigen.”

Ten Dam begon in 2002 bij de opleidingsploeg van Rabobank en reed later voor Bankgiroloterij, Shimano-Memory Corp en Unibet.com, Rabobank, Belkin, Lotto-Jumbo, Giant-Alpecin en Team Sunweb. Vorig jaar stapte hij over naar CCC, dat de licentie overnam van BMC.