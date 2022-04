Team DSM stunt met Bardet en Arensman, Pinot pakt slotetappe Ronde van de Alpen

Pinot dacht donderdag ook al een etappe in de Ronde van de Alpen te gaan winnen. Vlak voor de finish werd hij echter achterhaald door Miguel Ángel López en dus zat de eerste overwinning in jaren er niet in voor Pinot. Na afloop was de Fransman hevig teleurgesteld, maar vandaag nam hij revanche door in Lienz als eerste over de streep te komen. Het was voor het eerst sinds 2019 dat Pinot weer eens een wedstrijd won.