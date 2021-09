Taco van der Hoorn wint derde etappe in Benelux Tour: ‘Ik ben eigenlijk vrij traag’

Taco van der Hoorn heeft de derde etappe van de Benelux Tour gewonnen. Het was een rit met start in het Belgische Essen en na ruim 168 kilometer finish in Hoogerheide. De 27-jarige wielrenner van Intermarché-Wanty won de sprint van een kopgroep van vijf, net voor het aanstormende peloton.

Van der Hoorn verraste eerder dit jaar met een ritzege in de Ronde van Italië. In Hoogerheide hield hij de Deen Mathias Norsgaard en de Australiër Luke Durbridge achter zich. De leiderstrui bleef in handen van de Zwitser Stefan Bissegger. Donderdag volgt een vlakke rit in België van Aalter naar Ardooie.

Van der Hoorn had het routeboek goed bestudeerd en had een plan. ,,Ik wilde op het laatste heuveltje aanvallen, maar ik had die Samuele Battistella in mijn wiel en die reageerde meteen. Daarna werd het een sprint waarin ik mezelf eigenlijk niet zo veel kans gaf. Ik ben eigenlijk vrij traag.”



De Nederlander dacht afgelopen winter dat hij een stap terug moest zetten. Zijn contract bij Jumbo-Visma werd niet verlengd en hij leek voor het kleine BEAT te gaan rijden. Tot Intermarché-Wanty belde, een ploeg die promoveerde naar WorldTour-niveau. Van der Hoorn bezorgde het Belgische team dit jaar in de Giro de eerste zege op het hoogste niveau sinds de overwinning van de Zwitser Enrico Gasparotto in de Amstel Gold Race van 2016.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Hoorn, Norsgaard en Durbridge maakten deel uit van een kopgroep van aanvankelijk zes renners die al vroeg in de snel verreden etappe ontstond. Daarin was Durbridge de best geklasseerde renner op 39 seconden van Bissegger. De ervaren Australiër pakte de maximaal negen seconden die bij tussensprints in de slotfase te verdienen waren, maar het verschil met het peloton was uiteindelijk slechts drie tellen. De Slowaak Peter Sagan won de sprint om de zesde plaats. Kort voor de finish viel Wilco Kelderman. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis voor nader onderzoek en heeft de Benelux Tour verlaten. Kelderman stond zestiende in het algemeen klassement op 51 seconden van de Zwitserse leider Stefan Bissegger.

Van der Hoorn was vol lof over zijn medevluchters. ,,Met bijvoorbeeld een brommer als Durbridge is het goed rijden. Als je de namen zag wist je dat het een goede groep was om mee weg te komen. In de slotfase was het een technisch parcours, lastig voor het peloton om het gat te verkleinen.”