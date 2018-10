Taco van der Hoorn sluit af met zege in Putte-Kapellen

sluitingsprijsNiet topfavoriet Mathieu van der Poel, maar die andere Nederlander in vorm Taco van der Hoorn won dinsdagmiddag in Putte-Kapellen de 85ste Sluitingsprijs. In de finale wist hij zijn overgebleven zeven concurrenten te verschalken in wat hij een potje 'oorlog maken' noemde. Van der Poel ging daarbij als eerste ten onder. Hij kwam als zesde over de finish.

Achter Van der Hoorn, die eerder dit najaar in Antwerpen al zegevierde in een etappe van de Binck Bank Tour en de Antwerp Port Classic, pakten Piotr Havik en Cees Bol de plaatsen twee en drie. Daardoor kreeg de aloude kermiskoers voor de derde keer in haar historie een compleet Nederlands podium. De laatste keer was dat in 2004 met Max van Heeswijk, Steven de Jongh en Hans Dekkers.

Voor Van der Hoorn was hij zijn laatste koers in dienst van Roompot. Hij stapt over naar Lotto-Jumbo. Bij de ploeg hoopt hij zich verder te ontwikkelen als afmaker. ,,En als blijkt dat ik daar op dat niveau niet genoeg voor ben, ga ik er knechten."

Het werd al snel duidelijk dat de Sluitingsprijs dit jaar niet zou eindigen in de traditionele massaspurt. Halfkoers snelde Van der Poel met een aantal volgelingen richting de kopgroep. De 21 renners die toen voorop kwamen reden snel bij het peloton vandaan. Onder hen ook Moreno Hofland.

In de finale slaagden Van der Poel en Van der Hoorn erin de kopgroep te doen breken. Met acht man gingen ze laatste vijf kilometer in. ,,Ik wist maar één ding: niet met Van der Poel naar de streep rijden", zei Van der Hoorn na afloop. ,,En omdat ik ook wist dat één aanval niet voldoende was om hem te lossen, besloot ik wat chaos en oorlog en te creëren", lachte hij na afloop.