Taaie Theo van Mook pakte drie wereldtitels

In de strijd om de overwinning dook Theo van Mook als master van de massaspurt ook op zijn oude dag nog in elk gaatje dat hij zag. Het leverde de oud-commando onder andere drie wereldtitels op. De eerste pakte hij in 2002 op zestigjarige leeftijd. Hij herhaalde dit kunstje in 2007 en 2011. De laatste blauwe regenboogtrui veroverde hij nota bene twee jaar nadat hij op het wielerparcours van WV Breda gereanimeerd moest worden na een hartstilstand.

Van Mook, die pas op latere leeftijd begon met koersen, werd door zijn wielervrienden gekenschetst als ‘unne taaie’. Het laatste gaatje om te ontsnappen aan de strijd met de kanker, wist hij uiteindelijk niet meer te vinden.

Maar ook in dat twee jaar durende gevecht, bleef de fiets zijn steun, toeverlaat en grote liefde. Vanaf zijn ziekbed stapte hij er nog regelmatig op voor het maken van een trainingsritje. Trainen om in een zo goed mogelijke conditie de volgende ingreep te ondergaan.

Hoe ouder hoe gekker

Thuis in Made werden ‘s mans wieleractiviteiten al een tijdje gerubriceerd onder de categorie ‘hoe ouder hoe gekker.’ Dus stonden vrouw en beide dochters er niet van te kijken dat hij na zijn hartstilstand in 2009 toch weer ging koersen. ‘Vergelijk het met een mooie vrouw waar je naast ligt in bed. Daar kun je ook maar moeilijk van afblijven’, verontschuldigde zich voor de drang om te blijven koersen en om zich vol overgave in de massaspurts te storten.

Om zijn hart maakte hij zich daarna nog de minste zorgen. Wel om zijn vrouw Tiny, voor wie hij uiteindelijk het kamikazespurten op het jaarlijkse Masters WK in het Oostenrijkse Sankt Johann opgaf.