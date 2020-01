Sweeck sterkste in België, Van Aert naar WK

Sweeck pakte in stijl zijn eerste Belgische titel veldrijden. De 26-jarige renner won aan het strand van Sint-Anneke in Antwerpen na uitstekend ploegenspel van Sauzen Pauwels-Bingoal. Eli Iserbyt en Toon Aerts mochten mee op het podium.



Iserbyt, Sweeck, Vanthourenhout, Van Aert, Merlier, Hermans en het enigma Aerts. Het leek een eeuwigheid geleden dat het BK veldrijden bij de profs nog zo’n open bedoening was. Bij de start alvast één antwoord: Aerts was stukken beter dan de meesten hadden verwacht. De uittredende kampioen ging als een razende tekeer in de eerste ronde. Merlier en Vanthourenhout gingen mee. Sweeck en Van Aert reden op plaats tien, maar schoven snel op. Het tempo lag hoog. Tegelijk werd duidelijk dat ze bij Sauzen Pauwels het ploegenspel tot in de puntjes zouden uitspelen. Sweeck reed bij het begin van de derde ronde plots weer op kop en gaf dat niet meer uit handen.